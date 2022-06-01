مباحث الجيزة تستمع للشهود بتصادم ميكروباص ومينى باص بالصف

كتب عبد الرحمن سيد

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان بحادث الصف، لكشف ملابسات الواقعة وجمع المعلومات والبيانات اللازمة حول الحادث.

وكان 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 10 آخرين في حادث تصادم ميكروباص وميني باص أعلى طريق المنشى بمنطقة الصف، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم، وتوجد محاولات لرفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى منطقة الصف بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.