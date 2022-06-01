ضبط 27 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بمركز مطاى بالمنيا.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

واصلت الوحدة المحلية لمركز مطاي بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، وذلك لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية وتحقيق الانضباط داخل الأسواق، حرصا على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية، والعمل على رصد المخالفات وتطبيق أحكام القانون، مع الاستمرار في تنظيم الحملات بالتنسيق مع ادارة التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، والجهات المعنية.

من جانبه، أوضح سعيد محمد رئيس المركز، أن الحملات شملت المرور على المخابز البلدية بنطاق المركز وبقريتي ابوان وابوعزيز، حيث تم تحرير 27 مخالف تموينية، حيث تنوعت ما بين (نقص وزن، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل)، مؤكداً على استمرار جهود الوحدة المحلية لتحقيق الانضباط.



ضبط 27 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بمركز مطاى بالمنيا (1)



ضبط 27 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بمركز مطاى بالمنيا (2)