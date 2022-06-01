اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 يونيو 2022 01:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 27 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بمركز مطاى بالمنيا.. صور

الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:30 ص
ضبط 27 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بمركز مطاى بالمنيا.. صور جانب من الحملة
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت الوحدة المحلية لمركز مطاي بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، وذلك لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية وتحقيق الانضباط داخل الأسواق، حرصا على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية، والعمل على رصد المخالفات وتطبيق أحكام القانون، مع الاستمرار في تنظيم الحملات بالتنسيق مع ادارة التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، والجهات المعنية.

 

من جانبه، أوضح سعيد محمد رئيس المركز، أن الحملات شملت المرور على المخابز البلدية بنطاق المركز وبقريتي ابوان وابوعزيز، حيث تم تحرير 27 مخالف تموينية، حيث تنوعت ما بين (نقص وزن، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل)، مؤكداً على استمرار جهود الوحدة المحلية لتحقيق الانضباط.

 

ضبط 27 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بمركز مطاى بالمنيا (1)
ضبط 27 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بمركز مطاى بالمنيا (1)

 

ضبط 27 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بمركز مطاى بالمنيا (2)
ضبط 27 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بمركز مطاى بالمنيا (2)

 

ضبط 27 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بمركز مطاى بالمنيا (3)
ضبط 27 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بمركز مطاى بالمنيا (3)

 


الوحدة المحلية لمركز مطاي

المنيا

الحملات التفتيشية والرقابية

المخابز البلدية

الأسواق

الرقابة على السلع

المواد الغذائية

الاسواق


الموضوعات المتعلقة

إغلاق كوبرى الكفور بمطاى المنيا 4 أشهر لأعمال الإحلال والتجديد

الأحد، 29 مايو 2022 11:38 ص

إغلاق كوبرى الشيخ عبدالمنعم بمطاى فى المنيا لأعمال الإحلال والتجديد اليوم

الإثنين، 09 مايو 2022 09:00 ص

تحرير 50 محضرا تموينيا للمخابز البلدية والطباقة بمطاى المنيا

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 12:16 م

محافظ المنيا يعتمد المخططات التفصيلية لمدينتى سمالوط ومطاي

الإثنين، 11 أبريل 2022 04:07 م

الوحدة المحلية بمطاى المنيا تواصل إغلاق مزلقان على باشا لإحلال وتجديد الكوبرى

الخميس، 07 أبريل 2022 05:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة