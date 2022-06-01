اليوم السابع
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شون وصوامع المنيا تستقبل 421 ألف طن من محصول القمح .. صور

الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:45 ص
شون وصوامع المنيا تستقبل 421 ألف طن من محصول القمح .. صور شون وصوامع المنيا تستقبل 421 ألف طن من محصول القمح
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تم توريد 421094 طن و 219 كيلو جرام، من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية منذ بدء موسم حصاد 2022، وذلك من خلال 44 موقعا تخزينيا، تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح.

أشار المحافظ، إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، إجمالي المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من الاقماح، وتم توريد 421 ألف طن حتى الان، مؤكداً على ضرورة التشديد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن، موضحا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، و(2320001 - 2342200).

شون وصوامع المنيا تستقبل 421 ألف طن من محصول القمح (1)
شون وصوامع المنيا تستقبل 421 ألف طن من محصول القمح

 

شون وصوامع المنيا تستقبل 421 ألف طن من محصول القمح (2)
شون وصوامع المنيا تستقبل 421 ألف طن من محصول القمح

 

شون وصوامع المنيا تستقبل 421 ألف طن من محصول القمح (3)
شون وصوامع المنيا تستقبل 421 ألف طن من محصول القمح 

اللواء اسامة القاضي

محافظ المنيا

محصول القمح

الشون والصوامع الحكومية

موسم حصاد القمح 2022


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