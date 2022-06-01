سفير مصر بالدوحة يبحث مع وزير المواصلات القطرى تعزيز التعاون فى مجال النقل

(أ ش أ)

بحث السفير عمرو الشربينى سفير مصر بالدوحة مع وزير المواصلات القطرى جاسم بن سيف السليطى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين فى قطاع النقل بمجالاته المختلفة، خاصة التحول إلى وسائل النقل الكهربائية الصديقة للبيئة اتصالاً باستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأبعاء - أن السفير عمرو الشربيني قام خلال اللقاء بتسليم رسالة موجهة من وزير النقل الفريق كامل الوزير إلى وزير المواصلات القطري تتعلق بتفعيل التعاون بين البلدين فى مجالات النقل والمواصلات، على ضوء زيارة وزير النقل إلى الدوحة فى الفترة من 16 - 18 أبريل الماضى.