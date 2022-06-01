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رئيس البعثة الأمريكية بالقاهرة يثمن جهود الاهتمام بالمساجد الأثرية.. صور

الأربعاء، 01 يونيو 2022 01:16 م
رئيس البعثة الأمريكية بالقاهرة يثمن جهود الاهتمام بالمساجد الأثرية.. صور افتتاح المساجد التى تم تطويرها
كتب على عبد الرحمن

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أشاد باتريك هاتيش، رئيس البعثة الأمريكية بالقاهرة بجهود الدولة المصرية ودور وزارة الأوقاف في تطوير وصيانة المساجد الأثرية، حيث زار  صباح اليوم الأربعاء، عددًا من المساجد الأثرية ومنها مسجد الرفاعي ومسجد ومدرسة السلطان حسن ومسجد عمرو بن العاص ومسجد الإمام الشافعي بالقاهرة التاريخية.
 
كما أشاد رئيس البعثة الأمريكية بالقاهرة، بعراقة وتاريخ مصر واهتمام الدولة المصرية بتطوير المساجد الأثرية بما يليق بمكانتها وخاصة تطوير مسجد عمرو بن العاص في القاهرة، موجهًا الشكر لوزارة الأوقاف على الاستجابة لهذه الزيارة.
 
ورافق رئيس البعثة الأمريكية بالقاهرة، خلال هذه الزيارة الدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ نور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي قام بعملية الترجمة خلال الزيارة. 
 
صيانة المساجد الأثرية
صيانة المساجد الأثرية

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

المساجد التى تم تطويرها
المساجد التى تم تطويرها

افتتاح المساجد التى تم تطويرها
افتتاح المساجد التى تم تطويرها

 


رئيس البعثة الأمريكية بالقاهرة

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