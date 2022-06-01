خطة أمريكية لضمان "الأمن المائى".. "CNN" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

قال مسؤول بالبيت الأبيض إن نائبة الرئيس كامالا هاريس ستعلن عن خطة عمل الادارة بشأن الأمن المائي العالمي اليوم الأربعاء، معتبرة المياه النظيفة والآمنة "أولوية في السياسة الخارجية".

وقال المسؤول إن هاريس ستؤكد على تداعيات ندرة المياه على المجتمعات في جميع أنحاء العالم - من قدرتهم على زراعة الغذاء إلى الحصول على مياه الشرب الآمنة - والتأثير المضاعف الذي يمكن أن تحدثه، كما ستسلط الضوء على التمويل من مشروع قانون البنية التحتية من الحزبين والذي يهدف إلى الاستثمار في البنية التحتية للمياه في المنزل.

سيصادف هذا الحدث إصدار تقرير مدته عام واحد لمجموعة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرونة من الجفاف التابعة لإدارة بايدن-هاريس، تم إنشاء مجموعة العمل لمعالجة ظروف الجفاف المتدهورة ونقص المياه ، ويركز تقريرها على تنفيذ استثمارات المياه في قانون البنية التحتية للحزبين.

قال البيت الأبيض في ورقة حقائق إن خطة العمل "ترفع من مستوى الأمن المائي كعنصر أساسي في الجهود الدولية للولايات المتحدة لتحقيق أهداف الأمن القومي التي تشمل النمو الاقتصادي ؛ وتقليل مخاطر التعرض للصدمات والصراعات وعدم الاستقرار وتعزيز الصحة والأمن الغذائي والتصدي لتغير المناخ ".

وله ثلاث ركائز: "النهوض بقيادة الولايات المتحدة في الجهد العالمي لتحقيق الوصول الشامل والعادل إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المستدامة والمرنة للمناخ والآمنة والمدارة بشكل فعال دون زيادة انبعاثات، وتعزيز الإدارة المستدامة وحماية موارد المياه والنظم الإيكولوجية المرتبطة بها لدعم النمو الاقتصادي ، وبناء القدرة على الصمود ، والتخفيف من مخاطر عدم الاستقرار أو الصراع ، وزيادة التعاون، و ضمان أن العمل متعدد الأطراف يحشد التعاون ويعزز الأمن المائي".