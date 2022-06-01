حبس عاطلين قتلا خالهما بسبب خلافات عائلية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز تلا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطلين تجردا من مشاعر الإنسانية، وقاما بقتل خالهما بقرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، نتيجة خلافات عائلية بينهم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطلين قاما بقتل خالهما بسبب خلافات عائلية بينهم بقرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.