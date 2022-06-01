اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 يونيو 2022 10:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس عاطلين قتلا خالهما بسبب خلافات عائلية فى المنوفية

الأربعاء، 01 يونيو 2022 08:40 ص
حبس عاطلين قتلا خالهما بسبب خلافات عائلية فى المنوفية قتل - ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت نيابة مركز تلا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطلين تجردا  من مشاعر الإنسانية، وقاما بقتل خالهما  بقرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، نتيجة خلافات عائلية بينهم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
 
وتمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطلين قاما بقتل خالهما بسبب خلافات عائلية بينهم بقرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 

مركز تلا

محافظة المنوفية

كفر ربيع

حادثة قتل


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة