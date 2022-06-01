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جامعة المنصورة تستقبل على جمعة لترأس لجنة مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الآداب

الأربعاء، 01 يونيو 2022 04:35 م
جامعة المنصورة تستقبل على جمعة لترأس لجنة مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الآداب الدكتور على جمعة أثناء مناقشة الرسالة
الدقهلية - مرام محمد

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استقبل الدكتور محمود المليجى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم، الدكتور على جمعة أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء ومفتى جمهورية مصر العربية السابق، خلال زيارته لكلية الآداب بجامعة المنصورة، رئيسا للجنة الحكم والمناقشة لرسالة دكتوراه بقسم الفلسفة بالكلية بعنوان "أصول الفكر المتطرف لدى خوارج العصرالمقدمة من الباحث مصطفى حسن أحمد حسين، وذلك بحضور الدكتور محمود الجعيدى عميد كلية الآداب، والدكتور مسعد سلامة مندور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

ضمت لجنة الحكم والمناقشة كلا من الدكتور إبراهيم يس أستاذ الفلسفة الإسلامية والتصوف ورئيس قسم الفلسفة الأسبق بكلية الآداب جامعة المنصورة مشرفا ومناقشا، والدكتور سلوى محمد نصرة أستاذ الفلسفة الإسلامية والأخلاق ورئيس قسم الفلسفة الأسبق كلية التربية بنات جامعة عين شمس مناقشا، وبحضور الدكتور عبد العال عبد الرحمن رئيس قسم الفلسفة بالكلية.

جامعة المنصورة تستقبل الدكتور على جمعة(3)
جامعة المنصورة تستقبل الدكتور على جمعة

 

جامعة المنصورة تستقبل الدكتور على جمعة(4)
جامعة المنصورة تستقبل الدكتور على جمعة
 
جامعة المنصورة تستقبل الدكتور على جمعة(5)
جامعة المنصورة تستقبل الدكتور على جمعة
 
جامعة المنصورة تستقبل الدكتور على جمعة(6)
جامعة المنصورة تستقبل الدكتور على جمعة
 
جامعة المنصورة تستقبل الدكتور على جمعة(7)
جامعة المنصورة تستقبل الدكتور على جمعة
 
جامعة المنصورة تستقبل الدكتور على جمعة
جامعة المنصورة تستقبل الدكتور على جمعة

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