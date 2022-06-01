وأكّد وزير الخارجية التونسية - خلال اللقاء - استعداد الوزارة، بمختلف بعثاتها الدبلوماسيّة والقنصليّة بالخارج، لتوفير أفضل شروط النجاح للعملية الانتخابية وتمكين أفراد الجاليات التونسية من الإدلاء بأصواتهم في أحسن الظروف.



من جانبه، قال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن نجاح الاستحقاقات الانتخابيّة بالخارج يقتضي تضافر جهود كلّ الأطراف المعنيّة .. مشيرا إلى أهميّة التعاون بين الوزارة والهيئة لضمان نجاح المسار الانتخابي في مختلف مراحله وإتاحة الفرصة للتونسيّين بالخارج للانتخاب في ظروف طيبة.



كما ثمّن الجانبان إحداث لجنة متابعة مشتركة بين وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لإحكام التنسيق وضمان استمراريّته ولتسوية كلّ ما قد يطرأ من صعوبات.