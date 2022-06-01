تفاصيل أول مسح صحى مصرى يشمل 36 ألف أسرة.. إنفوجراف

يغطى كل المحافظات من خلال عينة تشمل 36 ألف أسرة

يوفر البيئة الخصبة للتعامل مع ظاهرة الزيادة السكانية

يشمل جزءا خاصا بالقياسات الجسمانية والتغذوية والصحة العامة الإنجابية

يضم بيانات حول الختان وتأثير فيروس كورونا على الصحة الإنجابية

- يشمل 4 استمارات:

استمارة الأسرة المعيشية لمعرفة بيانات الأفراد والحالة الزواجية والظروف السكنية

استمارة الصحة الإنجابية لكل سيدة متزوجة أو سبق لها الزواج فى عمر 15 - 49 سنة

استمارة للأطفال حتى سن 16 سنة تتضمن قياس الوزن والطول وتحليل أنيميا

استمارة للشباب والفتيات غير المتزوجين من سن 15 - 29 سنة لمعرفة اتجاهاتهم من ناحية الزواج