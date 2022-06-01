اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 يونيو 2022 03:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تفاصيل أول مسح صحى مصرى يشمل 36 ألف أسرة.. إنفوجراف

الأربعاء، 01 يونيو 2022 02:01 م
تفاصيل أول مسح صحى مصرى يشمل 36 ألف أسرة.. إنفوجراف صحة الأسرة المصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بالتزامن مع قرب انتهاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من إعداد المسح الصحي للأسرة المصرية، وهو أول مسح صحي مصري وطني، ينشر "اليوم السابع" إنفوجراف بأهم المعلومات المتعلقة بالمسح والمؤشرات التي من المقرر الإعلان عنها وفقا لما يلى..
 
اول مسح مصرى صحى
 
 
 
يغطى كل المحافظات من خلال عينة تشمل 36 ألف أسرة
 
يوفر البيئة الخصبة للتعامل مع ظاهرة الزيادة السكانية
 
يشمل جزءا خاصا بالقياسات الجسمانية والتغذوية والصحة العامة الإنجابية
 
يضم بيانات حول الختان وتأثير فيروس كورونا على الصحة الإنجابية
 
- يشمل 4 استمارات:
استمارة الأسرة المعيشية لمعرفة بيانات الأفراد والحالة الزواجية والظروف السكنية
 
استمارة الصحة الإنجابية لكل سيدة متزوجة أو سبق لها الزواج فى عمر 15 - 49 سنة
 
استمارة للأطفال حتى سن 16 سنة تتضمن قياس الوزن والطول وتحليل أنيميا
 
استمارة للشباب والفتيات غير المتزوجين من سن 15 - 29 سنة لمعرفة اتجاهاتهم من ناحية الزواج

 


الاسرة المصرية

صحة الاسرة المصرية

جهاز الإحصاء

الإحصاء

الزيادة السكانية

اليوم السابع بلس


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة