تعليم دمياط" يتيح نموذج إلكترونى لاستقبال الاستشارات النفسية والتربوية

دمياط- معتز الشربينى

أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط "توجيه عام التربية النفسية" نموذج إلكترونى خاص لاستقبال الاستشارات النفسية والتربوية مجانا للمعلمين وأولياء الأمور والطلاب، والرد عليهم من المختصيين في إطار من السرية التامة على الرابط https://forms.gle/nbxxMR6vNmcpawLM7.

يأتى ذلك من أجل المشاركة فى بناء جيل متوافق نفسيا واجتماعيا وعلميا، على أن يتم استقبال الاستشارات ابتداء من الساعة ٩ صباحا وحتي ١٢ ظهرا ومن ٦ مساء وحتي١٠ مساء من أيام الأحد وحتي الخميس من كل أسبوع، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وإشراف الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم.

وتاكيدا على أهمية الدور الذى يقوم به الأخصائي النفسي في العملية التعليمية بصفة عامة والحياة الاجتماعية بصفة خاصة، وضرورة تضافر الجهود للمساعدة في الوصول لحل مشكلات الطلاب والوقوف علي كافة المعوقات التي تؤدى الي سوء التوافق النفسي والاجتماعى.