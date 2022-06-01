تعرف على ترتيب الإدارات التعليمية بالفيوم حسب نسب النجاح بالإعدادية

الفيوم رباب الجالي

احتلت إدارة غرب الفيوم التعليمية المركز الأول في نسبة النجاح بنتيجة الشهادة الإعدادية التي اعتمدها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم منذ قليل، حيث بلغت نسبة النجاح 81.77% بينما جاءت إدارة طامية التعليمية بالمرتبة الأخيرة بنسبة نجاح 67.85%، وبلغت نسبة الناجحين بالمدارس الحكومية 72.79%، البنين 60.78% نسبة البنات: 86%، نسبة الناجحين بالمدارس الخاصة 99.94%، نسبة البنات 100% نسبة البنين 99.88%، نسبة الناجحين في المدارس الرسمية عربي الحكومية 72.6%، نسبة الناجحين في المدارس الرسمية لغات الحكومية 99.9 %، نسبة الناجحين في المدارس الخاصة عربي 100%، نسبة الناجحين في المدارس الخاصة لغات 99.2%.



وكان اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، بديوان عام المحافظة، بنسبة نجاح 73.35%، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، وسماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.



وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، أن إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 63633 ونسبة النجاح 73.35 %.



وأضاف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أنه سيتم فتح باب التظلمات بدايةً من 4 يونيو 2022، وذلك لمدة أسبوعين.





جانب من اعتماد النتيجة (1)



جانب من اعتماد النتيجة (2)



جانب من اعتماد النتيجة (3)