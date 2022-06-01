"تعديت عليه حتى فارق الحياة".. اعترافات قاتل طفل المنيا

بأعصاب هادئة، ودماء باردة، اعترف المتهم بالتخلص من طفل بالمنيا بجريمته، بعد القبض عليه، قائلا:" استدرجت الطفل حتى وصل لمنزلى، وتعديت عليه حتى فارق الحياة".

الجاني أكمل اعترافاته، قائلا:" ارتبكت بعدما شاهدت الطفل جثة هامدة، وحملته وتخلصت منه فى مكان نائ، وتوقعت أن الجريمة لن تنكشف، حتى تم القبض على".

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا، بالعثور على جثة طفل بدائرة المركز، وبها سحجات وكدمات وحروق متفرقة، وحضور (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) وتعرفه على الجثة وقرر أنها لابن شقيقه (طفل، سن 6).

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز)، حيث قام باصطحاب الطفل لمسكنه والتعدى عليه حتى فارق الحياة، ثم قام بإلقاء جثته بمكان العثورعليه.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.