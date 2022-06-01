تسليم جوائز "صحتنا من صحة كوكبنا" للفائزين خلال الاحتفال باليوم العالمى للبيئة

كتبت منال العيسوي

أعلنت وزارة البيئة أنها ضمن الاحتفالات بيوم البيئة العالمى فى وادى دجلة الخميس المقبل 9 يونيو ، وسيتم اعل موعد تسليم جوائز الفائزين المشاركين بمسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" للمراحل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة.

وتقوم وزارة البيئة بتسليم الفائزين من المراحل الثانية والثالثة فى تمام الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة الثالثة عصراً على ان يتم تسليم المراحل الرابعة والخامسة من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة الخامسة، بعد قيامهم بتقديم صورة من الرقم القومي أو شهادة الميلاد لمن هم دون 16 سنة.

كما سيتم تسليم الفائزين من المحافظات الحدودية والصعيد فى المراحل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وذلك على هامش الاحتفال بيوم البيئة العالمي على النحو التالي:-

- الفائزين من محافظة الوادى الجديد وذلك يوم الأحد الموافق 5 يونيو 2022 بفرع جهاز شئون البيئة بمدينة الخارجة.

-الفائزين من محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء وذلك يوم الاربعاء الموافق 15 يونيو 2022 بفرع جهاز شئون البيئة بمدينة السويس.

الفائزين من محافظة مطروح وذلك يوم الخميس الموافق16 يونيو 2022 وذلك بمقر محمية العميد..

- تسليم الفائزين من (المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، أسوان) وذلك يوم الجمعة الموافق 24 يونيو 2022 بمحمية الوادى الأسيوطي بمحافظة اسيوط.

وفي حالة التغيب عن موعد لستلام الدراجة يعتبر هذا تنازلا عن الدراجة ولا يمكن المطالبة بها.

والمسابقة تأتى فى إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية، والحث على استخدام وسائل النقل المستدام وتخفيف انبعاثات الكربون،حيث تتمثل جوائز المسابقة فى دراجات هوائية يتم توزيعها على الفائزين، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وشركة سانوفى مصر المتخصصة في مجال صناعة الأدوية، بهدف المساهمة في البرامج والمبادرات التوعوية التي أطلقتها وزارة البيئة والمشاركة فى المبادرة الرئاسية "إتحضر للأخضر" والتى تهدف إلى رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع وتنفيذ أنشطة توعوية لحماية البيئة والحفاظ عليها.

كما أنها تستمر حتي شهر نوفمبر 2022 بهدف رفع الوعي البيئي لكافة فئات المجتمع.