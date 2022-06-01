تحسين الخدمات الصحية لعمال الصرف الصحى بالإسكندرية بالتعاون مع اليونيسيف.. فيديو

وذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والدكتور أيمن حليم وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هبة رمزى مسئول اليونيسيف بالمحافظة ومسئولى مديريات الصحة بالمحافظة.

وأوضح اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، على أن المشروع تضمن ورشة تدريبية لعدد من عمال الشركة على السباكة لرفع كفاءة العاملين بالشركة.

من جهه أخرى، أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى على اهتمام و دعم القيادة السياسية لرفع كفاءة شبكات الصرف الصحى بتنفيذ حزمة من المشروعات بتكلفة بلغت 2.3 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المشروعات تتضمن المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها حاليا استعدادا للشتاء القادم بمناطق شارع 45 بالعصافرة، وشارع بورسعيد بالمعمورة.

كما أشار إلى رفع كفاءة محطات الرفع التى تخطت عمرها الافتراضى 15 عاما، وتم رفع كفاءة 92 محطة من إجمالى 2p00 محطة رفع على مستوى الإسكندرية بالتنسيق مع العيئة الهندسية إدارة المياه.

وأعلن رئيس شركة الصرف الصحى خبر سار لأهالى الإسكندرية باقتراب تنفيذ المشروع القومى لفصل شبكة تصريف مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحى بالتنسيق مع جامعة الإسكندرية التى انتهت من دراسات 9 مواقع، وسيتم البدء فى 3 منها قريبا.

وأكد اللواء محمود نافع على أن الإسكندرية فى تقدم مستمر للسيطرة على تراكمات مياه الأمطار من خلال تطهير الشنايش ورفع كفاءة محطات الرفع والإحلال والتجديد فى الشبكات الذى يتم على قدم وساق منذ الآن استعداد للشتاء القادم، وبدعم من القيادة السياسية التى لا تتأخر على متطلبات أهالى الإسكندرية.