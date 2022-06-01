وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن بيلنكن تحدث مع عباس بشأن أهمية عمل الإسرائيليين والفلسطينيين على الحفاظ على الهدوء وتهدئة التوترات.



وأضاف أن بلينكن شدد على أهمية العلاقة الأمريكية الفلسطينية، ودعم الإدارة لحل الدولتين المتفاوض عليه.. كما شدد على أهمية استكمال التحقيقات في حادث اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقله.