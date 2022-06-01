اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بلينكن: الشراكة الطويلة مع ساموا مكنتنا من بناء منطقة المحيطين "مفتوحة وآمنة"

الأربعاء، 01 يونيو 2022 01:44 ص
بلينكن: الشراكة الطويلة مع ساموا مكنتنا من بناء منطقة المحيطين "مفتوحة وآمنة" بلينكن
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الشراكة طويلة مع ساموا مكنتنا من بناء منطقة المحيطين الهندي والهادئ مفتوحة ومتصلة ومزدهرة ومرنة وآمنة في مواجهة العديد من التحديات، بما في ذلك الاستجابة للوباء العالمي كورونا.
 
جاء ذلك في بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال ساموا.
 
وأضاف بلينكن إنه "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أود أن أهنئ جميع مواطني ساموا في الذكرى الستين لاستقلالكم في الأول من يونيو".
 
وتابع أن الصداقة الوثيقة بين ساموا والولايات المتحدة متجذرة في العلاقات التاريخية والثقافية والاقتصادية القوية بين البلدين، وقال "معًا، سنعمل على تعزيز أهدافنا المناخية المشتركة وتوسيع التجارة الثنائية والاستثمار. إنني أتطلع إلى تعميق علاقتنا الشاملة مع ساموا في العام المقبل".

بلينكن

الخارجية الامريكية

المحيط الهندى والهادئ

اخبار العالم


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