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بدء نشاط مدرسة تعليم السباحة لذوى الاحتياجات الخاصة مجانا بالوادى الجديد

الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:48 م
بدء نشاط مدرسة تعليم السباحة لذوى الاحتياجات الخاصة مجانا بالوادى الجديد تعليم السباحة
الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

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أعلنت محافظة الوادي الجديد عن بدء نشاط مدرسة تعليم السباحة بالمركز وتخصيص يوم الاثنين من كل أسبوع لتدريب ذوى الاحتياجات الخاصة مجانًا يومين أسبوعيًا للأطفال من سن 6: 12 سنة وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتفعيل كافة الأنشطة الخدمية والترفيهية لصالح رواد مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة.

ويعتبر المركز أحدث صرح علاجى وتأهيلى لذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى محافظات الصعيد والذين يتضمن عددا من العيادات الطبية المتخصصة، والتى تقدم خدماتها بالمجان للحالات المرضية من غير القادرين من أهالى المحافظة وكذلك فصول لأطفال التوحد ووحدة العلاج المائى وتدريب حالات فاقدى البصر على الحواس ومكتبات صوتية متخصصة ومطاعم وملاعب وصالة رياضية متكاملة.

ويقدم المركز خدمات متكاملة لتأهيل ودمج ذوى الاحتياجات الخاصة وإتاحة خدمات طبية وترفيهية لهم وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية والعلاجية حيث يتكون المبنى من عدة أجزاء تتضمن مبنى مكون من طابقين واستراحة لإقامة الوافدين من أسر الاطفال الخاضعين للعلاج.

 

 

 


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