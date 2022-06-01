النيابة تتحفظ على مواد كيماوية غير صالحة داخل مخزن بدون ترخيص فى الإسكندرية

الاسكندرية- أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 40 شيكارة بيضاء اللون صنف اوكساليك اسيد 99،6% صيني المنشأ، و8 مكعبات بلاستيك صنف صبغة لصناعة الورق سائلة غير صالحة للاستخدام داخل مخزن بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع كيماويات لحيازته مواد كيماوية منتهية الصلاحية بداخل مخزن دون ترخيص، مما يشكل ضررا على صحة المواطنين.

تم مداهمة المخزن وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 40 شيكارة بيضاء اللون صنف اوكساليك اسيد 99،6% الوزن الصافى 25 كيلوجرام صيني المنشأ، كما تم ضبط 8 مكعبات بلاستيك صنف صبغة بتى لصناعة الورق سائلة بلد المنشأ الهند الوزن 1000 كيلو جرام، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.