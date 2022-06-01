اليوم السابع
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الأربعاء، 01 يونيو 2022 01:07 م
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المرور يحرر 6756 مخالفة تجاوز السرعة المقررة على الطرق خلال 24 ساعة

الأربعاء، 01 يونيو 2022 12:25 م
المرور يحرر 6756 مخالفة تجاوز السرعة المقررة على الطرق خلال 24 ساعة حملة مروريةـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (17878) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (6756) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(149) مخالفة السير بدون تراخيص، و(6) دراجات نارية مخالفة، و(5) مخالفات شروط التراخيص، و(8) مخالفات موقف عشوائى.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

 

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.


المرور

حملات مرورية

الداخلية

حوادث


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