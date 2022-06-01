الكشف على 1216 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.



وفى هذا السياق، نظمت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور هانى جميعة وكيل الوزارة، ومن خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية قافلة طبية مجانية على مدار يومين بقرية الحدين التابعة لمركز كوم حمادة.



وأسفرت القافلة الطبية المجانية عن الكشف على 1216 مواطناً من أهالي القرية.



وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبى فى التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى وجود معملى دم وطفيليات وجهاز أشعة، وكذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة.



كما تم تقديم خدمة التثقيف الصحى للمواطنين المترددين على القافلة من أهالى القرية والقرى المجاورة.