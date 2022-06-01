"القومى للمرأة" بالإسكندرية يختتم المرحلة الأولى من برنامج ريادة الأعمال

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت دكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية ختام المرحلة الأولى من برنامج ريادة الأعمال بمحافظة الإسكندرية.



وأشارت إلى أنه فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نفذ الفرع في الفترة من 15 يناير حتى 31 مايو 2022 عدد 72 دورة من برنامج (ريادة الأعمال) على مستوى 13 قرية من قرى مركز ومدينة برج العرب التابعة لمبادرة حياة كريمة واستهدفت 1745 سيدة من القرى المستهدفة وتم الاستعانه بما يزيد عن 15 مدربا معتمدا.



وأضافت أن البرنامج تضمن تعريف السيدات بمبادئ التخطيط والتسويق والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالابتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسئوليات وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد، كذلك التعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والتى يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها، بالإضافة إلى تعريف السيدات بالشمول المالي واستخراج كروت ميزة للمتدربات بالمجان.



كما تم تنفيذ دورتين من برنامج (المشاغل والوحدات الإنتاجية) للمتدربات المتميزات اللاتي التحقن بتدريب ريادة الأعمال، وتم تنمية مهاراتهن في أشغال الخيامية والتطريز واستهدف التدريب 30 سيدة.



يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس على محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى، وذلك على مستوى 20 محافظة من محافظات حياة كريمة.