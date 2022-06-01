اليوم السابع
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القبض على عصابة خطفت طفلا لمساومة أسرته على المال بالبحيرة

الأربعاء، 01 يونيو 2022 12:18 م
القبض على عصابة خطفت طفلا لمساومة أسرته على المال بالبحيرة حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة اختطاف طفل بالبحيرة ومساومة أهليته لإطلاق سراحه مقابل مبلغ مالى، وضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بتلقيه إتصال هاتفى أخبره خلاله الـمُتصل بقيامه بخطف نجل شقيقه (سن10) أثناء لهوه أمام مسكنه وطلب منه دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة توصلت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة  4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز، حيث عقدوا العزم على خطف الطفل لمرورهم بضائقة مالية، مُستخدمين فى ذلك مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحد المتهمين.. ولدى إستشعارهم ملاحقة الأجهزة الأمنية لهم وخشية إفتضاح أمرهم قاموا بإطلاق سراح الطفل المجنى عليه بمدخل مدينة الدلنجات بالقرب من مسكنه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتم بإرشادهم ضبط (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار- بندقية آلية- فرد محلى- 2 مركبة "توك توك" المستخدمين فـى إرتكاب الواقعة) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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