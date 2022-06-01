القبض على المتهمين بقتل مزارع فى العياط بالجيزة.. السبب ابنته

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بقتل مزارع في العياط، واعترف المتهمان بارتكاب الجريمة بسبب خلافات أسرية، وأنهما انتقما من المجني عليه، لعدم إنهاءه حياة ابنته لزواجها دون موافقة الأسرة.

تلقى مركز شرطة العياط، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، بمخزن فى إحدى القرى، انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم العثور على جثة الضحية، فى العقد السادس من عمره، مصابا بجرح كبير برأسه، نتيجة تعرضه لاعتداء بضربة فأس.

وأشارت تحريات رجال المباحث أن المجنى عليه تم قتله داخل مخزن ملكه خاص بحظيرة ماشية، وتوصلت التحريات إلى أن اثنين من عائلة القتيل وراء ارتكاب الجريمة.

بإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، لعدم قتل المجني عليه لابنته بسبب زواجها دون موافقة الأسرة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.