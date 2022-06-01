الفرق بين المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة للغات× 16 معلومة

كتب - محمود طه حسين

مع فتح باب التقدم للمدارس الرسمية ل لغات " التجريبيات سابقا"، للعام الدراسى المقبل 2022،2023، نقدم فى التقرير التالى الفرق بين المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة للغات.

ـ تخضع المدارس الرسمية للغات لإشراف وزارة التربية والتعليم.

ـ تحرص على إتقان الطالب اللغة الإنجليزية.

ـ تبدأ تدريس اللغة الإنجليزية من مرحلة رياض الأطفال.

ـ يدرس الطالب مادتى الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية.

ـ تطبق المدارس مناهج التعليم الجديد 2.0.

ـ المدارس الرسمية لغات يدرس الطالب اللغة الثانية بداية من الصف الأول الإعدادى.

ـ تشمل اللغة الثانية "الفرنسية والألمانية واللغة الصينية والإيطالية والأسبانية.

ـ يدرس الطالب منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية كونكت بلس.

ثانيا المدارس الرسمية المتميزة للغات.

ـ كثافات أقل.

ـ يبدأ تدريس اللغة الثانية فيها بداية من الصف الرابع الابتدائى.

ـ تشمل اللغات الأجنبية الثانية وهى" الفرنسية والألمانية واللغة الصينية والايطالية والأسبانية.

ـ تهتم باكتشاف الطلاب الموهوبين فى الرياضيات والأنشطة أيضا.

ـ مصاريف المدارس الرسمية المتميزة أعلى من الرسمية لغات.

ـ قد تصل مصروفاتها لقرابة 4 آلاف جنيه كحد أقصى.

ـ توجد أكثر من 100 مدرسة رسمية متميزة تقدم خدمة تعليمية متطورة.

ـ سن القبول فى المدارس الرسمية للغات والمتميزة يبدأ من 4 سنوات.

جدير بالذكر أن مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى، أتاحت اليوم الأربعاء التقدم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة حتى 30 يونيو الجارى، حيث يتم التقديم إلكترونيا على موقع المديريات.