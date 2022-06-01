الصحة العالمية: وضع كورونا في كوريا الشمالية يزداد سوءا والسلطات منغلقة

كتب أحمد عرفة

أعربت منظمة الصحة العالمية عن أسفها لعدم تمكنها من التوصل لبيانات انتشار كورونا في كوريا الشمالية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن وضع كورونا في كوريا الشمالية يزداد سوءا والسلطات منغلقة.

وتابعت منظمة الصحة العالمية: نعتقد أن أزمة كورونا تتفاقم في كوريا الشمالية خلافا للتقارير الرسمية هناك.

وفى وقت سابق أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أنه لا داعي للخوف في الوقت الراهن من أن يتحول انتشار فيروس جدري القرود خارج القارة الأفريقية إلى جائحة.

وقالت روزا موند لويس كبيرة خبراء منظمة الصحة العالمية في مجال جدري القرود - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - إنه لا يزال من الممكن وقف هذا الوباء قبل أن ينتشر.