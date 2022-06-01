الداخلية الكويتية: تغييرات جذرية وإعادة هيكلة لتحقيق منظومة أمنية متكاملة

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قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح إن هناك تغييرات جذرية وإعادة هيكلة لقطاعات (الداخلية الكويتية) وقيادييها بصورة جديدة تخدم المؤسسة الأمنية وتحقق المنظومة الأمنية المتكاملة.



وأكد وزير الداخلية الكويتي ،في بيان اليوم /الأربعاء/، أهمية الالتزام واليقظة والانتشار الأمني للدوريات في كل أنحاء الكويت لتحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة، مشددا على ضرورة الاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على إيجاد الحلول السريعة لها في إطار القانون.



ودعا قيادات القطاعات الأمنية للعمل بروح الفريق الواحد لبسط مظلة الأمن والأمان ووضع الخطط الأمنية وفق برنامج زمني يستمر حتى نهاية العام إلى جانب ضرورة تواجد القيادات الأمنية ميدانيا ومتابعة تنفيذ الخطط في هذه المرحلة.



وأوضح أن ضبطيات الإدارة العامة لخفر السواحل الأخيرة برهنت على استعدادها التام لمكافحة جميع أنواع التهريب والاختراقات الأمنية، لافتا إلى أن إحصائيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات دليل على يقظتهم وتفانيهم وجهدهم في العمل للحفاظ على المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.