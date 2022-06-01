الخرمان المبروم بـ60 والكُشر بـ110 واللوت بـ75 جنيه.. جوله فى سوق الأسماك بالسويس

فريق المحافظات

قدم تليفزيون اليوم السابع بثاً مباشراً من سوق الأسماك بمحافظة السويس رصد فيه الأسماك المميزه المتوفرة بالسوق والتي يتم اصطيادها من خليج السويس والبحر الأحمر.

وقال سيد متولي بائع سمك أن من اشهر الأنواع المميزه بسوق الأسماك سمك الخرمان المبروم ويتراوح سعر الكيلو من 60 إلى 70 جنيه والبياض بسعر 70 جنيه للكيلو والكُشر ويتراوح سعر الكيلو من 110 إلى 140 جنيه والصدف 60 جنيه واللوت 75 جنيه للكيلو.

وتعد السويس من أهم المحافظات المنتجة الأسماك حيث تطل على خليج السويس والبحر الأحمر.

وتتميز أسماك السويس عن غيرها من المحافظات الساحليه عن توافر الأسماك فى معظم أوقات العام خاصه فى الفترة من أغسطس حتى مايو من كل عام.

كما تتوفر فى السويس أسماك قناة السويس أو كما يطلق عليها السوايسه "القنال" مثل الشخرم والسهليه والكابوريا.