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الجمال والبهجة على وجوه الأطفال.. مساجد الأقصر تبدأ البرنامج الصيفى "حق الطفل"

الأربعاء، 01 يونيو 2022 01:46 م
الجمال والبهجة على وجوه الأطفال.. مساجد الأقصر تبدأ البرنامج الصيفى "حق الطفل"
الأقصر – أحمد مرعى

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رصد "اليوم السابع" من المسجد العتيق الكبير بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، انطلاق فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال برعاية وزارة الأوقاف بعنوان "حق الطفل"، حيث أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن توالى افتتاح الأنشطة القرآنية بالمديرية، حيث قد تم الإعلان عن انضمام عدد 19 مسجد للبرنامج الصيفي للأطفال، وذلك عقب صلاة الظهر أيام الأحد، والثلاثاء، والخميس من كل أسبوع، وبذلك تكون مديرية أوقاف الأقصر قد بلغ عدد المساجد المشاركة فى البرنامج الصيفي للطفل 46 مسجد.

ويقول الشيخ حسن منصور إمام المسجد العتيق بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تم البدء بدعم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، برعاية الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف، فى برنامج "حق الطفل" وهو برنامج ثرى ومهم، يتم الانطلاق فيه بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى مع فهم معانيه، ويتم البدء بتفسير جزء عم وكتاب "الآداب العامة" من تأليف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكتاب "موسوعة الدروس الأخلاقية" بإعداد الإدارة العامة لدروس الدعوة بوزارة الأوقاف، بجانب إصدارات وزارة الأوقاف الخاصة بالأطفال، والتى جاءت ضمن سلسلة "رؤية" وفيها نفع عظيم لثقافة عامة للأطفال خلال البرنامج.

ويضيف الشيخ حسن منصور لـ"اليوم السابع"، أنه يتم أيضاً تعليم الأطفال من "مجلة الفردوس" التى تقدم للطفل المسلم، مع مجلة "منبر الإسلام" التي تمت برعاية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، موضحاً أن البرنامج يهدف لبناء وعى الأطفال بطريقة وسطية صحيحة، حيث أنه بعد وصول التعليمات من مديرية أوقاف الأقصر وإدارة أوقاف إسنا، تم البدء فى هذا البرنامج الذي يستمر 3 شهور فى أيام الأحد والثلاثاء والخميس كل أسبوع بعد صلاة الظهر.

أطفال الأقصر خلال البرامج الصيفية بالمساجد
أطفال الأقصر خلال البرامج الصيفية بالمساجد

 

الأطفال داخل مساجد الأقصر_1
الأطفال داخل مساجد الأقصر_1

 

الأطفال فى المساجد بالاقصر
الأطفال فى المساجد بالاقصر

 

الأوقاف تدعم أطفال الأقصر
الأوقاف تدعم أطفال الأقصر

 

الأوقاف تدعم الأطفال بالبرامج الصيفية
الأوقاف تدعم الأطفال بالبرامج الصيفية

 

إمام مسجد يقدم البرامج الصيفية بالمساجد
إمام مسجد يقدم البرامج الصيفية بالمساجد

 

تعليم الأطفال خلال البرامج الصيفية بأحد المساجد
تعليم الأطفال خلال البرامج الصيفية بأحد المساجد

 

تواجد الأطفال بالمساجد خلال البرامج الصيفية
تواجد الأطفال بالمساجد خلال البرامج الصيفية

 

توافد الأطفال بالمساجد
توافد الأطفال بالمساجد

 

جانب من حلقات البرامج الصيفية للأطفال
جانب من حلقات البرامج الصيفية للأطفال

 

جانب من دعم الأطفال بالمساجد
جانب من دعم الأطفال بالمساجد

 

جانب من دعم الأطفال فى الأقصر
جانب من دعم الأطفال فى الأقصر

 

دعم الأطفال بالبرامج الصيفية بالأقصر
دعم الأطفال بالبرامج الصيفية بالأقصر

 

شرح الأئمة للأطفال خلال البرامج الصيفية
شرح الأئمة للأطفال خلال البرامج الصيفية

 

فعاليات البرامج الصيفية بالمساجد
فعاليات البرامج الصيفية بالمساجد

 


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