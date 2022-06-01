اليوم السابع
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الأربعاء، 01 يونيو 2022 02:35 م
أكرم القصاص
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البلطى والتونة بـ55 والمرجان والكابوريا بـ80 جنيها بالوادى الجديد.. لايف وصور

الأربعاء، 01 يونيو 2022 02:03 م
البلطى والتونة بـ55 والمرجان والكابوريا بـ80 جنيها بالوادى الجديد.. لايف وصور
الوادى الجديد - ماهر البهنساوي

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قدم تلفزيون اليوم السابع في بث مباشر له تغطية خاصة عن أسعار الأسماك في أسواق مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، والتى شهدت تفاوتا في سعرها حسب الأنواع المتوفرة، حيث بلغ سعر كيلو البلطى والتونة 55  جنيها والخرمان بـ65 جنيها والمرجان والكابوريا بـ80 جنيها والجمبرى 220 جنيها، وغيرها من الأنواع التى تصل المحافظة من محافظات الدلتا والمدن الساحلية.
 
 
وقال علاء حامد، أحد بائعي الأسماك بالخارجة، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الأسماك المعروضة هى وارد اليوم من البحر الأحمر والسويس، وتطرح كميات وفيرة منها في أيام محددة في الأسبوع وخاصة اليوم الأربعاء، حيث يجرى طرح كميات من البلطى والتونة والبورى والشعور والخرمان والمرجان وفواكه البحر والجمبري بأسعار تناسب جميع الزبائن تشمل التنظيف والتجهيز.

وأضاف علاء، أن الزبائن تقبل على منتجات الأسماك لكونها طازجة وواردة من مصادر موثوقة وخاصة في ظل التخوف الشديد من الأسماك الملوثة، والتي يتم جلبها من برك الصرف الصحي وبيعها على أنها واردة من البحر والنيل، مؤكداً أن مديرية الطب البيطري تشدد رقابتها على كل الشحنات الواردة إلى المحافظة، ويجرى أخذ عينات منها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
أسماك الوادي
أسماك الوادي

الأسماك
الأسماك

أنواع أسماك مختلفه
أنواع أسماك مختلفه

أنواع الأسماك
أنواع الأسماك

جمبري للوادي_1
جمبري للوادي_1

شبار
شبار

طوباره
طوباره

كابوريا_1
كابوريا_1

 


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