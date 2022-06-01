البريد: لدينا 32 مليون عميل و15 مليون بطاقة مسبقة الدفع و700 ماكينة صراف آلى

شرم الشيخ أسماء أمين-محمد اسعد

قال إيهاب أبو بكر، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصرى للتحول الرقمي: "إن البريد يمتلك نحو 32 مليون عميل، ونحو 15 مليون بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالمعاشات وغيرها، بالإضافة إلى 700 ماكينة صراف آلى.

وأكد خلال كلمته فى جلسة عمليات التحول الرقمي في الخدمات المالية وتدعو لتطوير البنية التحتية والأطر التشريعية لمواكبة النمو المتزايد في هذا المجال خلال اجتماعات مجموعه البنك الإسلامى للتنمية ان الكثير من المصريين لا يعرفون أن البريد المصري يستخدم في التحويلات المالية، ولديه 3 مجالات من العمل منها القطاع المصرفي باستثناء الإقراض وكذلك العمل البريدي التقليدي، وكذلك الجانب المالي، وعن الاستفادة من تحويلات المصريين في الخارج، كشف أن لوائح البريد المصري تسمح له بتحويل الأموال للخارج عبر الحدود. ويتناقش حالياً مع جهات أخرى لجعل البريد المرحلة الأخيرة فى إتمام هذه المعاملات الخارجية.

وتنعقد اجتماعات البنك الاسلامى للتنمية هذا العام بشرم الشيخ خلال الفترة من 1-4 يونيو 2022؛ تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك والبالغ عددها 57 دولة.

ويشارك في فعاليات الاجتماعات ممثلون عن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلو البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات رجال الأعمال والاستشاريين من الدول الأعضاء.