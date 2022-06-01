الإسكندرية تستعد لاستقبال الشتاء المقبل بتكلفة 2.3 مليار جنيه.. بث مباشر

الإسكندرية - جاكلين منير

أجرى اليوم السابع، لقاء لايف مع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية من داخل محطة التنقية الشرقية، أكبر محطات الرفع بالإسكندرية، والتى تستقبل ما يقرب من نصف كمية مياه الأمطار والصرف الصحى من محافظة الإسكندرية، مؤكدا اهتمام ودعم القيادة السياسية لرفع كفاء شبكات الصرف الصحى بتنفيذ حزمة من المشروعات بتكلفة بلغت 2.3 مليار جنيه.



وأشار إلى أن المشروعات تتضمن المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها حاليا استعدادا للشتاء القادم بمناطق شارع 45 بالعصافرة، وشارع بورسعيد بالمعمورة.





كما أشار إلى رفع كفاءة محطات الرفع التى تخطى عمرها الافتراضى 15 عاما، ورفع كفاءة 92 محطة رفع على مستوى الإسكندرية بالتنسيق مع إدارة المياه.



وأعلن رئيس شركة الصرف الصحى خبرا سارا لأهالى الإسكندرية باقتراب تنفيذ المشروع القومى لفصل شبكة تصريف مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحى بالتنسيق مع جامعة الإسكندرية، التى انتهت من دراسات 9 مواقع سيجرى البدء فى 3 منها قريبا.



وأكد اللواء محمود نافع أن الإسكندرية فى تقدم مستمر للسيطرة على تراكمات مياه الأمطار من خلال تطهير الشنايش ورفع كفاءة محطات الرفع والإحلال و التجديد فى الشبكات الذى يجرى على قدم و ساق منذ الآن استعداد للشتاء المقبل، وبدعم من القيادة السياسية التى لا تتأخر على متطلبات أهالى الإسكندرية.