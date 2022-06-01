استطلاع: مواطنو ولاية أريزونا الأمريكية قلقون من ارتفاع أسعار الغاز

ذكرت شركة الابحاث الأمريكية الرؤى التنبؤية (أو إتش بي أي)، في استطلاع رأي عام جديد أجرته، أن الغالبية العظمى من سكان ولاية أريزونا الأمريكية يعربون عن قلقهم بشأن ارتفاع أسعار الغاز في البلاد.
وأوضح استطلاع الرأي - وفقًا لصحيفة (ذا هيل) الأمريكية - أن 97% من المستطلعة آراؤهم قلقون من أسعار الغاز فيما توقع 91% ارتفاع أسعار الغاز مرة أخرى بعد شهر من الآن.
وأكد أن 9% فقط يتوقعون أن تكون الأسعار كما هي أو أقل، وألقوا 36% من المستطلعين باللوم على ارتفاع أسعار الغاز على الرئيس الأمريكي جو بايدن وألقى 26% باللوم على شركات النفط وألقى 23% باللوم على الأزمة الروسية الأوكرانية.
ولفت إلى أن 4 من بين 5 مستطلعين أعربوا أيضًا عن قلقهم إزاء نقص الإمدادات الغذائية التي جاءت بعد جائحة كورونا.
وجاء الاستطلاع بالتزامن مع وصول أسعار الغاز لمستويات قياسية واستمرت في الصعود بعد أن قفزت بالفعل بشكل كبير في وقت سابق خلال العام الجاري في أعقاب رفض الحكومات الأوروبية لإمدادات الطاقة من موسكو وسط الوضع الأوكراني.
استطلاع: مواطنو ولاية أريزونا الأمريكية قلقون من ارتفاع أسعار الغازالأربعاء، 01 يونيو 2022 06:03 م
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ذكرت شركة الابحاث الأمريكية الرؤى التنبؤية (أو إتش بي أي)، في استطلاع رأي عام جديد أجرته، أن الغالبية العظمى من سكان ولاية أريزونا الأمريكية يعربون عن قلقهم بشأن ارتفاع أسعار الغاز في البلاد.
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