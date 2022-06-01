اختيار عميد تجارة الإسكندرية عضواً بلجنة الرقابة على الصكوك السيادية

الإسكندرية - أسماء على بدر

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة وأستاذ التمويل والإستثمار بجامعة الإسكندرية، بمناسبة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باختياره عضواً فى لجنة الرقابة المنصوص عليها فى المادة ( 19 ) من قانون الصكوك السيادية، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

الجدير بالذكر أن لجنة الرقابة يتم تشكيلها من ذوى الخبرة الإقتصادية فى مجال التمويل وتختص بإجازة الأصول محل التصكيك بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتعد الصكوك أحد منتجات التمويل الاسلامي أو ما يعرف بالتمويل الاخلاقى، وتعد أداة تمويل يتم استخدامها بكثافة في الدول الغربيه مثل انجلترا وفرنسا وألمانيا وأمريكا وماليزيا.

ويأمل الدكتور السيد الصيفى أن تصبح مصر مركزاً لتداول الصكوك والتي تتميز بانها أداة ملكيه ولكن لأجل محدود، وأن تستخدم الصكوك في تمويل جميع أنواع المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية بما يوفر فرص استثمار حقيقه للمواطنين والقطاع الخاص بصفة عامة ويفتح فرص للمشاركة في المشروعات التي تدر أرباح حقيقيه مرتفعة وتقضي بدورها علي البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقة.