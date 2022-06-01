ذكرت مصادر بالحزب الحاكم أن هاياشي أبلغ عن إصابته بحمى وخضع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل، كما تغيب هاياشي عن جلسة لجنة الموازنة بمجلس النواب في وقت سابق اليوم، حسبما نقلت صحيفة جابان تايمز اليابانية.

وكان الوزير الياباني قد أجرى محادثات مع وزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني أمس الأول الاثنين في طوكيو لكنه لم يلتق بأي قادة من الدول الأخرى ونظرائه هذا الأسبوع.