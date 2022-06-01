أخبار البورصة اليوم الأربعاء 1-6-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 1-6-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر يونيو، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 661.216 مليار جنيه.



البورصة تخسر 4.6 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر يونيو، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 661.216 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 243.6 مليون ورقة مالية بقيمة 653 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.92%، والعرب على 5.32% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.99% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 6 ملايين جنيه، 321.3 ألف جنيه، 114.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 13.9 مليون جنيه، 104.7 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65%، ليغلق عند مستوى 10083 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 1717 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 12344 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 4073 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 1726 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2596 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 3605 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1179 نقطة.

وصعدت أسهم 24 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 77 شركة، ولم تتغير مستويات 82 شركة.



التحرك السعرى قررت البورصة المصرية، مد فترة السماح بالتحرك السعري يوميًا على الأوراق المالية زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، رواد السياحة-رواد، المجموعة المصرية العقارية، في نطاق نسبة 5% صعودًا وهبوطًا وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة وذلك لمدة شهر آخر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة، منوهة إلى أن الأوراق المالية متاح عليها التعامل بالأنشطة المتخصصة طبقاً للقائمة المدرجة بها.

جاء ذلك في ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين أثر التقلبات السعرية الحادة في ذات جلسة التداول وعلى أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الاسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 102.1 ألف سهم، 271.8 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 40 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو 2000 سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 700 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 100 ألف سهم.



نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة أم بي للهندسة، مبيعات بلغت 47.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 43.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 533.9 ألف جنيه مقارنة مع 463.3 ألف جنيه.

وحققت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، إجمالي مبيعات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 432.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وحققت الشركة صافي ربح 71.5 مليون جنيه مقارنة مع صافي ربح 9 ملايين جنيه.

الإسماعيلية الجديدة

قالت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، إن مجلس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، قدم توجيه شفوي لمحافظة الإسماعيلية، بتسوية منازعتها مع الشركة من خلال عقد بيع ملحق بالعقد الأصلي يتم بموجبه تحويل تخصيص الأرض إلى الشركة، على أن ينص الملحق بأن الغرض من استغلال الأرض الزراعة، وعلى أن يتم ذلك خلال 10 أيام قبل الجلسة المقبلة المحدد لها يوم 9 يونيو الجاري.

كيما

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، موافقة مجلس الإدارة على اتفاقية التسوية الودية لإنهاء كافة النزاعات القائمة بشأن مشروع الأمونيا واليوريا والموقعة بالأحرف الأولى بتاريخ 11 مايو عام 2022 من قبل الاستشاري القانوني لشركة كيما (مكتب دكتور ذكي هاشم وشركاه) وشركة تكنيمونت الإيطالية تمهيدًا لإرسالها إلى لجنة فض منازعات عقود الاستثمار بوزارة العدل للبدء في الإجراءات القانونية المطلوبة لاعتمادها، مع تفويض العضو المنتدب بصفته بالتوقيع على اتفاق التسوية المعدلة مع شركة تكنيمونت بعد موافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار على التسوية واعتمادها من مجلس الوزارة.

كما وافق مجلس الإدارة على مد أجل خدمات التشغيل والصيانة لمصنع الأمونيا واليوريا مع شركة تكنيمونت الإيطالية لمدة شهرين حتى 25 يونيو من تاريخ انقضاء صلاحيته في 25 أبريل عام 2022، وتفويض العضو المنتدب بصفته في التوقيع على عقد خدمات التشغيل والصيانة، وإلغاء قرار مجلس الإدارة فيما يتعلق بعمل مطالبة لشركة تكنيمونت بالقيمة الكلية لاستهلاك الغاز الطبيعي المستحق لشركة كيما لدى شركة تكنيمونت، وذلك لعدم مطابقته لما ورد بالنصوص التعاقدية للعقد المبرم مع شركة تكنيمونت.

راميدا

قالت شركة راميدا للمستحضرات الطبية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، إن مجلس الإدارة وافق على شراء أسهم خزينة بما لا يجاوز 10% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر، وذلك من خلال السوق المفتوح، وعلى أن يتم التنفيذ اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم 2 يونيو وحتى جلسة يوم 2 سبتمبر، وذلك بذات سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول في مدة التنفيذ.