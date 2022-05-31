وكالة إحصاء الاتحاد الأوروبى: معدل التضخم بمنطقة اليورو وصل إلى أعلى مستوياته

كتبت: هناء أبو العز

سجل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيًا بلغ 8.1٪ في مايو وسط ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء التي غذتها جزئيًا الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشارت وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبى يوروستات، إن معدل التضخم السنوي ارتفع في 19 دولة تستخدم عملة اليورو متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 7.4٪ الذي بلغه في مارس وأبريل، وبلغ التضخم في منطقة اليورو الآن أعلى مستوى له منذ بدء حفظ السجلات لليورو في عام 1997.

ويلقي ارتفاع الأسعار بثقله على الموارد المالية للأسر ويجعل من الملح على المسؤولين التحرك بسرعة لتجنب الزيادات الأخرى في تكلفة المعيشة، حيث قفزت أسعار الطاقة بنسبة 39.2٪، مما يبرز كيف أن الحرب وأزمة الطاقة العالمية المصاحبة لها تجعل الحياة أكثر تكلفة بالنسبة لسكان منطقة اليورو البالغ عددهم 343 مليون نسمة.

من جانبه قال أندرو كينينجهام كبير الاقتصاديين الأوروبيين في كابيتال إيكونوميكس: من المرجح أن يظل تضخم الطاقة أعلى لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق ، بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على حظر معظم واردات النفط الروسية بحلول نهاية العام.

وارتفع خام برنت المعيار الدولي إلى 120 دولارا للبرميل بعد الاتفاق، كما ارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي بالفعل وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب إلى انقطاع الإمدادات من روسيا، التي تمثل أكبر مصدر للنفط في العالم، وأدى الطلب العالمي القوي في أعقاب جائحة COVID-19 والنهج الحذر لزيادة الإنتاج من منظمة أوبك للنفط إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وقالت يوروستات إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 7.5٪ في مايو ، وهي علامة أخرى على كيف أن الحرب الروسية في أوكرانيا ، المورد العالمي الرئيسي للقمح والسلع الزراعية الأخرى ، أدت إلى ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم، وارتفعت أسعار السلع مثل الملابس والأجهزة والسيارات وأجهزة الكمبيوتر والكتب بنسبة 4.2٪. ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 3.5٪.

كما يمثل التضخم أيضًا مشكلة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة ، حيث بلغ أعلى مستوى منذ أربعة عقود، وتضيف الأرقام الأخيرة ضغوطًا على المسؤولين لرفع أسعار الفائدة من مستويات منخفضة للغاية لكبح جماح ارتفاع الأسعار.

وأعطت رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، كريستين لاجارد ، الأسبوع الماضي أوضح إشارة حتى الآن على أن الأسعار ستبدأ في الارتفاع قريبًا ، وكتبت في مدونة أنها تتوقع "الخروج من أسعار الفائدة السلبية بنهاية الربع الثالث.