اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مايو 2022 10:32 م
أكرم القصاص
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وزير الدفاع الأمريكي يشارك في أول لقاء مباشر مع نظيره الصيني خلال أيام

الثلاثاء، 31 مايو 2022 09:08 م
وزير الدفاع الأمريكي يشارك في أول لقاء مباشر مع نظيره الصيني خلال أيام وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
أ ش أ

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أفادت مصادر أمريكية بأنه من المقرر إجراء أول لقاء مباشر بين وزيري دفاع الولايات المتحدة والصين خلال مؤتمر دفاعي يعقد في سنغافورة خلال أيام.


وأضافت هذه المصادر، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، سيسافر يوم 10 يونيو لحضور مؤتمر "حوار شانجري ـ لا" الدفاعي السنوي بسنغافورة، الذي من المتوقع أن يحضره كذلك وزير الدفاع الصيني وي فينج.


وكان أوستن، قد أكد أمام مجلس الشيوخ بالكونجرس في وقت سابق من شهر مايو الجاري، خطة عقد هذا اللقاء، معربًا عن أمله في أن يؤدي اجتماعه مع نظيره الصيني إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.


وقال الوزير - في كلمته أمام المشرعين - "كلانا يدرك أهمية الحوار والإبقاء على القنوات مفتوحة، وأتطلع إلى عقد لقاءات أخرى معًا في المستقبل، لكن ليس المستقبل البعيد".


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