وأضاف أوستن، في تصريحات نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، وفي إشارة إلى مواطني أوكرانيا، أن "حريتهم تتعرض للهجوم، وأيضاً النظام الدولي المتجذر في القواعد التي بنيناها منذ الحرب العالمية الثانية بكلفة رهيبة".

وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أن بلاده تتفهم "التحدي" الذي يمثله التهديد في أوكرانيا، مؤكداً: "نحن عازمون على مواجهته".

وتابع الوزير الأمريكي: "نستمد الإلهام من وحدة حلفائنا وشركائنا، ونستمد القوة من رجال ونساء جيش الولايات المتحدة".