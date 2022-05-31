ننشر أسماء العشر الأوائل فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

حصل "اليوم السابع"، منذ قليل، علي أسماء العشر الأوائل في الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد، وذلك قبل الإعلان عن النتيجة واعتمادها بشكل رسمي.

وجاء أسماء الطلبة على حسب الترتيب وهم : المركز الأول على مستوى المحافظة الطالبة هنا محمد رجب حسن ابراهيم، مدرسة العصفوري الخاصة للغات، والثانية: ماسة محمد ابراهيم سلامة، مدرسة القناة الإعدادية بنات، والثالثة: شهد احمد محمد احمد ابو سليمة، مدرسة الشهيد مصطفى خضر الإعدادية، والرابع: ابراهيم عبده ابراهيم عبده صيام، مدرسة الغرفة التجارية الإعدادية بنين، والخامس: محمد احمد خليل حامد المحروقي، مدرسة القناة الإعدادية بنين.

كما حصلت على المركز السادس: نادين محمد حسن الدسوقي، مدرسة الراهبات الخاصة، والسابعة: شهد هاني احمد سليم، مدرسة الراهبات الخاصة، والثامنة: مريم أسامة فوزي نظير، مدرسة الراهبات الخاصة، والتاسعة: سما شريف السيد ابراهيم، مدرسة الراهبات الخاصة، والعاشرة: جنة محمد ابراهيم السيد، مدرسة سانت ماري الخاصة.

ويعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية، بنظام البابل شيت الحديد الذي يتم تطبيقه في المحافظة كأولي محافظات الجمهورية، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، والدكتور عاطف علم الدين، رئيس مجلس الأمناء والآباء بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية.

كان طلبة وطالبات الإعدادية، أدوا الامتحانات من خلال 65 لجنة أساسية و 12 لجنة فرعية على مستوى المحافظة وأن إجمالى ‏عددهم هو 12827 طالبا وطالبة منهم 6549 بنين و6278 بنات.‏

وشملت ورقة ‏الأسئلة على نظام البابل شيت الجديد الذي يتم تطبيقه، 70% أسئلة موضوعية للإختيار من متعدد و 30% أسئلة موضوعية وأن اللجنة الواحدة بها 3 نماذج مختلفة لورقة الأسئلة منعا ‏للغش.‏

ويطبق هذا العام منظومة التصحيح المميكن التى تطبق فى بورسعيد كأول محافظة فى الجمهورية لها العديد من المميزات منها توفير وقت ‏وجهد الطالب وتحييد العنصر البشرى فى التصحيح وتقدير الدرجات بالإضافة إلى إصدار 25 تقريرا فنيا عن الإمتحان بواسطة برنامج التصحيح ‏المميكن لافتا إلى أن جميع هذه المميزات تأتى فى صالح الطالب بالمقام الأول.‏

وإستعدت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، مبكرا لإجراء إمتحانات الشهادة الإعدادية بعقد 3 إمتحانات تدريبية عامة للطلاب على نظام ورقة ‏الإجابة الجديدة، كما تم تشكيل غرفة عمليا مركزية بديوان المديرية لمتابعة أعمال الإمتحانات على مدار الساعة لتذليل كافة العقبات وحل ‏المشكلات التى قد تطرأ متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.‏