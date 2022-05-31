نداء عاجل من الصومال للمنظمات الدولية بسبب الجفاف .. اعرف التفاصيل

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

دعا مبعوث الرئيس الصومالى بشأن الجفاف "عبدالرحمن عبدالشكور ورسمي" جميع المنظمات المحلية والدولية إلى زيادة الجهود لدعم المجتمعات المتضررة من الجفاف وفقا للوكالة الوطنية الصومالية للأنباء.

وشدد على الحاجة إلى استجابة عاجلة ومنسقة، حيث دعا الصوماليين إلى نجدة إخوانهم المنكوبين لإنقاذ أرواحهم.

وكان التقى مبعوث الشؤون الإنسانية ومواجهة الجفاف في البلاد عبدالرحمن عبدالشكور ورسمي، بأعضاء لجنة الإغاثة الوطنية برئاسة نائب رئيس الوزراء مهدي محمد غوليد.

واطلع الاجتماع، الذي حضره وزراء الإغاثة، والصحة، والطاقة ، ووزير الدولة في مكتب رئيس الوزراء، وعدد من مدراء ومسؤولي الوزارات الحكومية، على أوضاع الجفاف والتحديات وتوزيع المساعدات. والأنشطة الجارية التي قدمها مبعوث الشؤون الإنسانية ومواجهة الجفاف.

وقدمت لجنة الاغاثة الوطنية خلال الاجتماع معلومات عن ظاهرة الجفاف وانعكاساتها السلبية على البلاد وجهود الإغاثة.

وتم تعيين عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي، مبعوثا خاصا له في إغاثة متضرري الجفاف، من بقل الرئيس الصومالى الجديد.

ويهدف تعيين المبعوث الخاص في إغاثة متضرري الجفاف الى مدي التزام الرئيس الصومالى في تخفيف أثار الجفاف وتأثيره على حياة كل من الرعاة وغير الرعاة في الصومال.

والممثل الخاص مكلف بالعمل على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية مع جميع أصحاب المصلحة وغيرهم من أصحاب المصلحة لإيجاد حلول دائمة للتخفيف من آثار الجفاف والتخفيف من حدتها.

وسيتولى الممثل الخاص أيضا زمام القيادة في التنسيق والدعوة من أجل المساعدة الدولية.