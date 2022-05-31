ميناء سفاجا يستقبل السفينة بوسيدن بحمولة 1715 طن بضائع عامة ومتنوعة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، تداول 11699 طن بضائع عامة متنوعة و444 شاحنة و62 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفن .

وأكدت الهيئة في بيان لها أن اجمالي حركة الصادرات اليوم تم تداول 4352 طن بضائع عامة ومتنوعة 179 شاحنة 14 سيارة، كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 7347 طن بضائع عامة ومتنوعة 265 شاحنة 48 ملاكي .

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بإجمالي 94 شاحنة بحمولة 1715 طن بضائع عامة ومتنوعة 45 ملاكي 31 شاحنة فارغة والسفينة الحرية بإجمالي 69 شاحنة بحمولة 1254 طن بضائع عامة ومتنوعة و6 شاحنة فارغة، واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء والعبارة بريدج بإجمالي 28 شاحنة بحمولة 378 طن بضائع عامة، و37 شاحنة فارغة، و3 ملاكي، ومغادرة العبارة سيناء والعبارة بريدج بإجمالي 82 شاحنة بحمولة 1858 طن بضائع عامة .

واستقبل ميناء السويس السفينة ترست قادمة من عدن بحمولة 4000 طن ردة سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 640 راكبا بموانئها .