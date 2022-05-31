وأضاف أيفانوف - في تصريح اليوم الثلاثاء، "مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، زاد بشكل كبير عدد المظاهر الهجومية المختلفة والسلوك العدائي حول السفارات والمكاتب القنصلية الروسية بالخارج من حوالي 300 حادث في عام 2021 إلى أكثر من 1000 حادث في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام"، مشيرا إلى أن عدد هذه الحوادث فى ازدياد.

وأوضح الدبلوماسي الروسي أن هذا الأمر يؤدى إلى تفاقم الأوضاع بشكل كبير في مجال ضمان أمن البعثات الدبلوماسية، لافتا إلى أن بلاده اتخذت تدابير إضافية لتعزيز أمن البعثات الدبلوماسية الروسية بالخارج وأمن الموظفين وأفراد أسرهم.