مطالب فى ألمانيا بمكافحة الاستهلاك المرتفع للمشروبات الكحولية وزيادة أسعاره

وكالات

بدأت مطالبات في ألمانيا بمكافحة الاستهلاك المرتفع للمشروبات الكحولية، عبر زيادة الأسعار وحظر الدعاية والإعلان عن هذه المنتجات.

وحسب موقع العين الإخبارى، قال رئيس الجمعية الطبية الألمانية، إريك بودينديك، إنه "يجب على السياسيين اتخاذ تدابير فعالة أخيرًا للحد من استهلاك الكحول".

وفي المتوسط​، يشرب الشخص الألماني 10.2 لتر من الكحول النقي سنويًا، أي ما يقرب من ضعف استهلاك هذه المنتجات في بقية دول العالم.

ويؤدي استهلاك الكحول إلى وفاة حوالي 74000 شخص حول العالم، كل عام.

وأمام ذلك، ترى الجمعية الطبية الألمانية، أن الإجراء الفعال هو "رفع أسعار المشروبات الكحولية، عن طريق زيادة الضرائب المفروضة عليها"، فضلاً عن حظر الإعلان عن هذه المنتجات في ألمانيا.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ طالبت الجمعية بزيادة الضرائب على المواد المسببة للإدمان، وكلما زاد ضرر المنتج زاد ارتفاع سعره.

ووفق تقرير للجمعية، "تعتبر ألمانيا من الدول التي تستهلك كميات كبيرة من الكحول. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال استهلاك منتجات التبغ مرتفعًا أيضا".

وبالإضافة إلى زيادة الضرائب وحظر الإعلان، يقترح الأطباء تقييد شراء المنتجات الكحولية، من خلال تقييد فترات عمل منافذ بيعها على سبيل المثال.