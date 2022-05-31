مصدر رئاسى فرنسى: ألمانيا وبولندا قدمتا تعهدا بالاستغناء عن معظم النفط الروسى

كتب أحمد عرفة

أكد مصدر رئاسي فرنسي، أن كل من ألمانيا وبولندا قدمتا تعهدا بالاستغناء عن معظم النفط الروسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المصدر الرئاسي الفرنسى، أن هناك اتفاق بين الأوروبيين على الاستغناء عن معظم النفط الروسى قبل نهاية العام.

وشملت العقوبات الأوروبية حظر 3 محطات بث مملوكة للحكومة الروسية.

من جانبه قال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبى وافق على حظر 3 وسائل إعلام مملوكة لـ"موسكو"

وأضاف رئيس المجلس الأوروبى، أن الاتحاد الأوروبى وافق على فصل "سبيربنك" أكبر بنوك روسيا عن نظام "سويفت" المالي العالمى.