مستشفى قنا الجامعي: إزالة ورم يزن 7 كيلوجرام لشاب في العشرينيات

قنا صابر سعيد

نجح فريق طبي من قسم جراحة المسالك بمستشفي قنا الجامعي، من إزالة ورم يبلغ وزنه 7 كيلوجرام لشاب يبلغ من العمر عشرين عاماً، وذلك في إطار العمليات المتقدمة التي تجريها مستشفيات قنا الجامعية، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وإشراف الدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بحسب تصريح الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

قال الدكتور جمال عبد الحميد الصغير، رئيس قسم جراحة المسالك البولية بطب قنا والمستشفى الجامعي، إن المريض والذي يبلغ من العمر 20 عام توجه إلى عيادة القسم بسبب وجود ألم مزمن بالبطن، حيث تم توقيع الكشف الطبي عليه وإجراء الأشعة والتحاليل الطبية والتي أظهرت ورم كبير بالخصية اليسرى معلقة بالبطن، وتم إجراء جراحة عاجلة له لاستخراج الورم يزن 7 كيلوجرام في واحدة من العمليات النادرة والمتقدمة.

تكون الفريق الطبي من الدكتور عمر محمد الصغير، والدكتور عاطف فتحي محمد، الأستاذين المساعدين بالقسم، والطبيب حافظ بدوي، المدرس المساعد، والطبيب محمود محمد حسن، الطبيب المقيم بالقسم، ومن قسم التخدير الطبيب مصطفى أشرف، والطبيب محمد حسام ،والطبيبة أميرة جمعة، والطبيب أحمد غانم، والطبيبة رزان وجدي، تحت إشراف الدكتور جاد سيد جاد، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة.