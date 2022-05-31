مدير تعليم المنوفية تتابع أعمال تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور

المنوفية - محمد فتحى

تابعت الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أعمال تقدير درجات كراسات إجابة طلاب الشهادة الإعدادية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 / 2022 من داخل أحد مقرات تقدير الدرجات بمدرسة الشهيد ياسر فريج الثانوية للبنات بإدارة شبين الكوم التعليمية رافقها خلال جولة المتابعة طارق سعد الدين مدير عام التعليم العام بالمديرية وكان في استقبالهما أحمد أبو جريدة موجه عام مادة الرياضيات بالمديرية والمشرف على أعمال تقدير مادة الرياضيات.

وتفقدت مدير المديرية حجرات تقدير الدرجات حيث أوصت بمراعاة الدقة في تقدير درجات إجابة الطلاب وفرز كراسة إجابة الطالب حتى الغلاف للإطمئنان على تمام تقدير درجات جميع الإجابات حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب .



جانب من جولة وكيل المديرية



جولة وكيل المديرية