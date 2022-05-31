اليوم السابع
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مدير تعليم المنوفية تتابع أعمال تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور

الثلاثاء، 31 مايو 2022 03:28 م
مدير تعليم المنوفية تتابع أعمال تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور جانب من جولة وكيل مديرية التربية والتعليم
المنوفية - محمد فتحى

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تابعت الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أعمال تقدير درجات كراسات إجابة طلاب الشهادة الإعدادية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 / 2022 من داخل أحد مقرات تقدير الدرجات بمدرسة الشهيد ياسر فريج الثانوية للبنات بإدارة شبين الكوم التعليمية رافقها خلال جولة المتابعة طارق سعد الدين مدير عام التعليم العام بالمديرية وكان في استقبالهما  أحمد أبو جريدة موجه عام مادة الرياضيات بالمديرية والمشرف على أعمال تقدير مادة الرياضيات.

وتفقدت مدير المديرية حجرات تقدير الدرجات حيث أوصت بمراعاة الدقة في تقدير درجات إجابة الطلاب وفرز كراسة إجابة الطالب حتى الغلاف للإطمئنان على تمام تقدير درجات جميع الإجابات حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب .

جانب من جولة وكيل المديرية
جانب من جولة وكيل المديرية

 

جولة وكيل المديرية
جولة وكيل المديرية

 

وكيل مديرية المنوفية خلال جولته
وكيل مديرية المنوفية خلال جولته

 

 


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نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022

نتيجه الشهاده الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022

نتيجة الشهاده الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022

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