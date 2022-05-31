محافظ المنيا: الموافقة على توفيق أوضاع 70 كنيسة ومبنى خدمى بمراكز المحافظة

المنيا - حسن عبدالغفار

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا، لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذي لملف توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها بنطاق المحافظة.



جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن، وممثلي الكنائس والطوائف المسيحية والمهندسة أسماء صلاح، مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندس خالد طه مدير إدارة التفتيش الفني الهندسي، المهندس وائل مختار مدير مديرية الإسكان، والمهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة، وعدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة.



وأعلن المحافظ، أنه تم إصدار قرارات من رئاسة مجلس الوزراء لتوفيق أوضاع 70 كنيسة ومبنى خدمي بمحافظة المنيا، وفقاً للقانون الصادر بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.



وأكد المحافظ، أن المحافظة لا تدخر جهداً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين، مشدداً على استكمال الخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، في إطار احترام أحكام الدستور والقوانين المنظمة لهذا الشأن.



وعلى هامش الاجتماع وجه المحافظ، الشكر والتقدير لنيافة الانبا "فلوباتير" أسقف أبو قرقاص، لتوفير قطعة أرض تابعة للمطرانية بقرية كفر لبس التابعة للمركز، لإنشاء محطة صرف صحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لخدمة أهالي القرية.



وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ، مع ممثلي الكنائس والطوائف، الكتاب الدوري بشأن توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها بشأن قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2022، كما تم عرض موقف الكنائس المطلوب استيفاء اشتراطات الحماية المدنية لتوفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابع لها.



جانب من الاجتماع (1)



جانب من الاجتماع (2)



جانب من الاجتماع (3)



جانب من الاجتماع (4)



جانب من الاجتماع (5)