محافظ أسيوط يتفقد بعض المنافذ المتنقلة لبيع المنتجات الزراعية بأسعار مخفضة

أسيوط: هيثم البدري

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بعض المنافذ المتنقلة التي أطلقتها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظة لبيع السلع الغذائية والزراعية والحيوانية والداجنة بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق، وذلك أمام ديوان عام المحافظة لتبدأ في التنقل لتجوب قرى ومراكز المحافظة لتوفير السلع والحد من ارتفاع الأسعار وحماية محدودي الدخل.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وخطة الدولة لمكافحة الغلاء والتصدي لجشع التجار.. رافقه خلالها المهندس عارف محمد علي مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط.

واطمئن المحافظ على أسعار السلع المقدمة وجودتها والتقى ببعض المواطنين الذين حرصوا على شراء المواد الغذائية والخضروات المعروضة بالمنافذ المتحركة واستمع إلى أرائهم ومقترحاتهم بخصوص انتشار المنافذ والسيارات بجميع قرى المحافظة.

وأشاد المحافظ ـ خلال جولته ـ بتلك المنافذ التي توفر السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وسد احتياجاتهم وتجوب المراكز والقرى للحد من ارتفاع الأسعار والعمل على محاربة جشع بعض التجار والحد من الاحتكار التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس من التجار وذلك عن طريق هذه المنافذ المتنقلة موضحاً أنه تم الدفع بـ 5 سيارات كمنافذ بيع متنقلة للسلع الغذائية والمنتجات الزراعية بأنواعها المختلفة وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاصلاح الزراعي مشيراً إلى تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تطوير الخدمات للمواطنين وتوفير السلع والمنتجات المختلفة بكافة أنواعها سواء الزراعية أو الحيوانية أو الداجنية كـ (الخضار والفاكهة والبيض والعسل والألبان و....) وغيرها وذلك بناءاً على توجيهات القيادة السياسية للدولة لتوفير السلع المخفضة للمواطنين بالإضافة إلى السيارات المتنقلة التابعة للتموين ومنافذ القوات المسلحة ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية لطرح السلع بأسعار تناسب الجميع مشيرًا إلى بذل المحافظة جهودًا كبيرة لتوفير السلع بالأسعار المناسبة في مختلف المراكز لتلبية احتياجات المواطنين.

ويذكر أن محافظ أسيوط قد شكل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لدراسة وفتح المنافذ الجديدة بقرى ومراكز المحافظة والتنسيق مع كافة رؤساء المدن والأحياء لسرعة تدبير أماكن مناسبة تصلح لإقامة منافذ لبيع السلع الأساسية وكافة المتطلبات التي يحتاجها المواطن بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والزراعة وجهاز تنمية المشروعات والاصلاح الزراعى بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير متطلباتهم بأسعار مناسبة ومواجهة كافة محاولات المغالاة في الأسعار واحتكار بعض السلع واستغلال المواطنين وتم بالفعل فتح 20 منفذ بمختلف مراكز وأحياء المحافظة لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بالإضافة إلى المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع بصفة يومية.



محافظ أسيوط يتفقد بعض المنافذ المتنقلة للاصلاح الزراعي (8)



محافظ أسيوط يتفقد بعض المنافذ المتنقلة للاصلاح الزراعي (9)



محافظ أسيوط يتفقد بعض المنافذ المتنقلة للاصلاح الزراعي (10)



محافظ أسيوط يتفقد بعض المنافذ المتنقلة للاصلاح الزراعي (11)



محافظ أسيوط يتفقد بعض المنافذ المتنقلة للاصلاح الزراعي (1)



محافظ أسيوط يتفقد بعض المنافذ المتنقلة للاصلاح الزراعي (2)



محافظ أسيوط يتفقد بعض المنافذ المتنقلة للاصلاح الزراعي (3)



محافظ أسيوط يتفقد بعض المنافذ المتنقلة للاصلاح الزراعي (4)



محافظ أسيوط يتفقد بعض المنافذ المتنقلة للاصلاح الزراعي (5)



محافظ أسيوط يتفقد بعض المنافذ المتنقلة للاصلاح الزراعي (6)