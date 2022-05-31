ماكرون: هناك تأثيرا لعقوبات الاتحاد الأوروبى ضد روسيا

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه استنتج من المحادثة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هناك تأثيرا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا والدعم العسكري الغربي لكييف، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف الرئيس الفرنسي،: أرى من محادثاتنا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العقوبات ضد روسيا والدعم العسكري لأوكرانيا لها تأثير أولاً، لأن أوكرانيا تتمتع بتضامن كبير، إلى جانب ذلك، لأنها تقاوم، بفضل إمدادات الأسلحة.

وتابع الرئيس الفرنسي، نعم، هناك أيضا تأثير للعقوبات الأوروبية على الاقتصاد الروسي.